يسرا عن منة شلبي: "غالية أوي على قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت النجمة الكبيرة يسرا على تهنئة النجمة منة شلبي لها بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أن "منة" غالية جدا على قلبها.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر : "‏وانت طيبة يا حبيبة قلبي.. يا غالية أوي على قلبي".

وكانت منة شلبي، وجهت تهنئة ليسرا في عيد ميلادها، قائلة: "‏كل سنة وانتي بخير وبهجة وصحة وسعادة ونجاح، وكل حاجة حلوة ليكي.. يا رب زي ما بتعملي كل حاجة حلوة لينا.. كل سنة وانتي سري وحبي واستاذتي وضهري ومثلي الأعلى وروح قلبي بحبك أوي".

وتشارك النجمة يسرا في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "حرب أهلية" ويشارك في البطولة باسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب وسينرجي.

يسرا من مواليد 10 مارس، واسمها الحقيقي "سيفين محمد حافظ نسيم"، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبدالحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف السبعينيات، واستطاعت بشكل تدريجي أن تكتسب شعبية كبيرة في السينما، خاصة من خلال تعاونها مع عادل إمام وأحمد زكي، ومن أشهر أفلامها "الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفى، المنسي، طيور الظلام، ضحك ولعب وجد وحب، اﻹرهاب والكباب"، وقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبي، قضية رأى عام، سرايا عابدين، خاص جدا، خيانة عهد".