فيديو| نجلاء بدر تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، عن تعافيها من فيروس كورونا.

ونشرت نجلاء، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله".

وقالت نجلاء، بالفيديو: "يوم ٢٢ فبراير الماضي، أصبت بفيروس كورونا، والحمدلله اني تعافيت منه، وربنا كان كريم معايا وهو الشافي.. وأنا كنت في عزل منزلي مكنتش في مستشفى، والطبيب المعالج لي هو نفس الطبيب الذي تابع حالة دينا وأحمد مكي.. عايزة اشكره وكان مصدر طاقة إيجابية لي".

وحرصت نجلاء بدر بالفيديو على توجيه الشكر للجمهور وزملائها الفنانين الذين وقفوا بجوارها في محنة كورونا، وكانوا داعمين لها.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل " لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.