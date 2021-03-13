صورة| سعد الصغير وصبري نخنوخ يحملان ثعبانا ضخما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان سعد الصغير بصحبة صبري نخنوخ وهما يحملان ثعبانا ضخما.

ونشر الصغير، صورا تجمعه بنخنوخ عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخويا وحبيبي وعشرة العمر.. عم الدنيا كلها بحب الناس والجدعنة والطيبة.. أخويا الكبير أبو قلب طيب المعلم صبري نخنوخ".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير هو مسلسل "أولاد إمبابة" الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2020‏‎.‎

مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة عمرو رمزي، وفريدة سيف النصر، وشمس، وأحمد شيبة، وإسماعيل فرغلي، وعبدالله مشرف، ومراد فكري، ريكو، وبرلنتي فؤاد، وهاني الأسمر، ونجوم الفرق الشعبية للمهرجانات مثل ‏فيفتي والسادات، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي‎.‎