"التمثيل علامة الاستفهام الكبرى في حياتي".. آخر لقاء لـ شكري سرحان قبل وفاته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم السبت، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل شكري سرحان، فهو من مواليد 13 مارس 1925.

بدأ مشواره السينمائي في نهاية أربعينيات القرن الماضي، وسرعان ما أصبح أحد أهم النجوم، ويكفي أنه صاحب أكثر عدد من الأفلام في قائمة أفضل 100 فيلم مصري بعدد 15 عملا، وهو رقم لم يصل إليه أحد غيره.

وكان للفنانة صفاء أبو السعود حوار أخير معه قبل رحيله عن عالمنا في 19 مارس 1997، من خلال برنامجها "حكايات وذكريات" عبر شاشة art.

وقال سرحان خلال اللقاء إن اسمه الحقيقي "محمد شكري الحسيني سرحان"، من مواليد محافظة الإسكندرية، ولكنه ينتمي لمحافظة الشرقية، لافتا إلى أنه نشأ في الريف، ما أثر في سلوكياته.

أضاف: "كنت بدخل جامع القرية من وأنا عندي 6 سنين، وكنت بحب صوت الشيخ محمد رفعت، وكنت بروح جامع الشيخ رفعت من وأنا عندي 9 سنين عشان أصلي الجمعة وأسمع صوته".

وأوضح أن إصراره على دخول معهد الفنون المسرحية رغم نشأته الريفية والدينية وكون والده أزهريا علامة استفهام كبيرة في حياته، متابعا: "إني أحب أكون ممثلا رغم النشأة الدينية حاجة غريبة جدا، خاصةً أن والدي وقف ضدي وطردني من البيت، لحد ما أمي ضغطت عليه فقال هو حر في مستقبله، ورجعت البيت ودخلت المعهد أول دفعة".

وأشار إلى أن أول فيلم في مشواره هو "لهاليبو" مع نعيمة عاكف عام 1949، ثم تعاون مجددا معها في فيلم "بابا عريس" عام 1950، موضحا أن انطلاقته الحقيقية كانت من خلال فيلم "ابن النيل" مع فاتن حمامة ويحيى شاهين ومحمود المليجي وعمر الحريري ورياض القصبجي عام 1951.

ومن أهم أفلام شكري سرحان "رُد قلبي، شباب امرأة، اللص والكلاب، الزوجة الثانية، النداهة، وليلة القبض على فاطمة" وغيرها.