الموت يفجع الفنان حاتم العراقي في شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فجع الفنان حاتم العراقي، بوفاة شقيقه فجر اليوم السبت 13 آذار/مارس.

ونعى الفنان العراقي ​محمد المرسومي​ شقيق الفنان ​حاتم العراقي​ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي كاتبا: “الله يرحمه برحمته الواسعة ويصبركم” وجاء هذا التعليق على صورة نشرها كتب عليها: “أعزي الفنان حاتم العراقي بوفاة أخيه حازم، إنا للّه وإنا إليه لراجعون، الله يصبركم ويسكنه الجنة”.