أزمة أسرية جديدة بين أحمد حلمي ومنى زكي في إعلانهما الأخير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجمان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي، محبيهما بظهورهما معاً في إعلان جديد لأحد الهواتف المحمولة، مساء أمس الخميس.

وتألّق الثنائي، في مشهد تمثيلي حاز إعجاب متابعيهما، الذين أشادوا بظهورهما معاً، حيث بدا أن ذلك أصبح يقتصر على الدعاية، بعدما قدّماه عن إحدى السيارات الشهيرة أخيراً.

والطريف أن النجمين، أصبحا يظهران في الإعلانات، وبينهما مشكلة أسرية، حيث طلبت منه في أحدها الابتعاد إثر مشادة، وفي الأخير دار بينهما حوار غاضب.

وتلقّى الزوجان تهاني زملائهما، بعد نشر الفيديو الخاص، أبرزهم أنغام وشيكو، وزينة، وأيتن عامر، وغادة عادل، وحنان مطاوع، وغادة عبد الرازق.

يُذكر أنّ زكي تنتظر عرض مسلسل “تقاطع طرق” الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد فراج ومحمد ممدوح، خلال شهر رمضان المقبل.