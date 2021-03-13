أسيل عمران: هذه مواصفات فتى أحلامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة أسيل عمران عن بعض مواصفات فتى أحلامها. وقالت إنها “ترحب بالزواج حين تجد الشخص المناسب”.

وأضافت أنها تميل إلى “صاحب الشخصية القوية والطموح والواثق من نفسه”.

وأوضحت أسيل، في الجزء الثاني من برنامج B My Guest، أنها “ليست ضد الزواج كما كان الأمر قبل 4 سنوات”.

كما أشارت إلى أنها “تعلمت من تجربتها الأولى ضرورة الحفاظ على الخصوصية في العلاقة”.

أما عن السينما فقالت إنها “حلم حياتها، وستخوض هذه التجربة بعد رمضان، من خلال فيلم سعودي يحمل فكرة مختلفة وشخصيات غريبة، وسط أحداث حب وانتقام وهوس”.