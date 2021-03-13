4 أغنيات جديدة للأم بتوقيع نانسي ومدحت وساموزين وحلمي عبد الباقي

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من المطربين في الوطن العربي، لطرح أغنيات خاصة بالمناسبة عيد الأم التي موافق يوم 21 مارس الجاري، فمنهم من طرح برومو أغنيته، ومنهم من ينتظر أن يطرحها في اليوم نفسه، وفي خلال التقرير التالية يرصد "الخليج 365"أبرز الأغاني لعام 2021 بمناسبة عيد الأم.

نانسي عجرم

انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أمى"، وذلك من أجل طرحها بالتزامن مع عيد الأم إهداء لجميع الأمهات، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

ساموزين

كما يستعد المطرب ساموزين لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ست الناس" احتفالاً بعيد الأم، ويتعاون سامو فى الأغنية مع الموزع أكرم عادل، وهى كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وبدأ سامو للترويج للأغنية بطرح التريلر الأول لها قبل طرحها خلال الأيام المقبلة.





مدحت صالح

ويشارك النجم مدحت صالح لطرح أغنية جديدة لعيد الأم، و فاجأ مدحت مؤخرًا، متابعيه بصورة قديمة مع والدته وهو يقبل يدها عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك، حيث أعلن بواسطتها عن مفاجأة لمتابعيه ومحبيه بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بمناسبة عيد الأم فى الـ 21 من شهر مارس.

حلمي عبد الباقي

أما المطرب حلمى عبدالباقى يشارك بأغنية بعنوان "بعتذرلك"، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتم تسجيلها داخل ستوديو الرسالة بالمهندسين.

من كلمات الأغنية "بعتذرلك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".