شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريجيز بعد سنوات من الحب والخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة من التكهنات حول موعد زفافهما، صدمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز محبيها وعشاقها حول العالم بخبر انفصالها عن خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز، وذلك بعد 4 سنوات من الحب والاستقرار منهم عامان من الخطوبة، وأشار موقع "CNN" إلى أن الانفصال تم منذ عدة أسابيع لكن فى إطار تحكمه السرية التامة، ولم تكشف التقارير عن السبب الحقيقى وراء انفصال الثنائى الذى كان يٌعتبر واحدًا من أهم الـCOUPLES فى العالم .



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وقد أكد مصدر مقرب من الثنائى لموقع CNN أن لوبيز و رودريجيز لن يعودا من جديد معًا، وأضاف أن رودريجيز كان يظهر فى الأسابيع الأخيرة بدون لوبيز، التى كانت عادة تظهر بجانبه، كما كان الثنائى طوال السنوات الماضية رمز للهدوء والاستقرار والتماسك الأسرى وهو ما ظهر بوضوح خلال فترة الحجر المنزلى.



لوبيز و رودريجيز لوبيز و رودريجيز

يذكر أن أليكس رودريجيز تقدم لطلب الزواج من جنيفر لوبيز فى جزر البهاما وذلك فى مارس 2019 بعد مواعدة دامت لمدة عامين كانت تفاصيل حياة الثنائى فى ذلك الحين محط تركيز واهتمام وسائل الإعلام الفنية حول العالم ، وظل خاتم خطبة لوبيز محط تركيز الملايين من شتي انحاءالعالم لفترة طويلة .