تسوية تاريخية.. 27 مليون دولار تعويض لعائلة جورج فلويد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعويضا عن الألم والمعاناة، توصّلت عائلة جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي تحت ركبتي شرطي أبيض في مينيابوليس، إلى تسوية مع سلطات المدينة الواقعة في ولاية مينيسوتا، وذلك في وقت تتواصل فيه محاكمة المتهمين.

وأفاد المحامون -في بيان- بأنه تم التوصل إلى «أكبر تسوية تسبق محاكمة في قضية حقوق مدنية، تتعلّق بالقتل الخطأ في تاريخ الولايات المتحدة».

وتجري حاليا محاكمة ديريك شوفين الشرطي في مينيابوليس بتهمتي القتل والقتل غير العمد، على خلفية مقتل فلويد في 25 مايو من العام الماضي، في واقعة تم تصويرها بالفيديو من قبل مارة وشوهدت حول العالم، كما يواجه 3 عناصر شرطة آخرون اتهامات تتعلق بالحادثة.

من جانبه، قال بن كرامب أحد محامي العائلة إن لحظة مقتل فلويد المروعة التي شاهدها الملايين حول العالم، «أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير».

وتابع أن هذه التسوية تبعث برسالة قوية مفادها أن حياة السود مهمّة فعلا، وأن قسوة الشرطة ضد ذوي البشرات الملونة يجب أن تنتهي.

يذكر أن التسوية جاءت نتيجة دعوى قضائية فدرالية رفعتها عائلة فلويد في يوليو ضد مدينة مينيابوليس، واعتبر رودني شقيق فلويد أن التسوية «خطوة ضرورية لنتمكن جميعنا من بدء طي الصفحة».