فن ومشاهير

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح؟

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الإنكليزي حسم موقفه من رحيل نجمه المصري محمد صلاح بعد نهاية الموسم، وذلك بعد زيادة التكهنات حول إمكانية مغادرته إلى في الصيف المقبل.
ونقل موقع كورة عن صحيفة إندبندنت، أن ليفربول ينوي بيع بعض من نجومه هذا الصيف، لكن النجم المصري ليس من ضمنهم.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي الريدز، يعتبرون محمد صلاح، أساس المشروع الجديد في الموسم المقبل، وهن لن يستغنوا عنه، بل سيتجهون لتعزيز الفريق بصفقات أخرى من أجل مساعدته.

وكانت الشائعات ترددت بشكل كبير حول احتمالية مغادرة صلاح البالغ من العمر 28 عاماً لحامل لقب الدوري الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تصريحاته التي قال فيها إن أي لاعب يتمنى اللعب لريال مدريد وبرشلونة.

الجدير ذكره أن عقده محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا