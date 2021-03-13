هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن ليفربول الإنكليزي حسم موقفه من رحيل نجمه المصري محمد صلاح بعد نهاية الموسم، وذلك بعد زيادة التكهنات حول إمكانية مغادرته إلى الدوري الإسباني في الصيف المقبل.

ونقل موقع كورة عن صحيفة إندبندنت، أن ليفربول ينوي بيع بعض من نجومه هذا الصيف، لكن النجم المصري ليس من ضمنهم.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مسؤولي الريدز، يعتبرون محمد صلاح، أساس المشروع الجديد في الموسم المقبل، وهن لن يستغنوا عنه، بل سيتجهون لتعزيز الفريق بصفقات أخرى من أجل مساعدته.

وكانت الشائعات ترددت بشكل كبير حول احتمالية مغادرة صلاح البالغ من العمر 28 عاماً لحامل لقب الدوري الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تصريحاته التي قال فيها إن أي لاعب يتمنى اللعب لريال مدريد وبرشلونة.

الجدير ذكره أن عقده محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.