“نفسي تعرف”.. ياسمين علي تكشف كواليس تنفيذ أغنيتها الجديدة مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعيش الفنانة المصرية ياسمين علي حالة من النجاح الاستثنائي بعد طرح أحدث أغنياتها “نفسي تعرف”، في تعاون جديد لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وعبّرت ياسمين علي عن سعادتها بالأصداء الإيجابية حول الأغنية، كما كشفت في حواء مع “العربية” عن سرّ إنجذابها لهذه الأغنية بالتحديد، وقالت: “هي أغنية مميزة جدا ومختلفة وجذبني لها إحساسي أنها رومانسية شقية وعندما استمعت لموضوع الأغنية أعجبتني جدا لأن كلماتها تجمع بين الحب والحياء والتردد والمشاعر، وتحكي عن حب فتاة لشخص وعدم قدرتها البوح له بحبها لذلك فهي تتحدث مع نفسها طوال الوقت”.

وعن كواليس اختيارها لأغنية “نفسي تعرف” ومرحلة تنفيذها، قالت ياسمين لـ”العربي”: “عرضها علي الملحن محمود الخيامي وهي من كلمات سهيل وتوزيع محمود الشاعري، وأعجبني جدا لحن الخيامي، حيث وجدته جديدا ومتنوعا وكنت مستمتعة أثناء الغناء، وتم تنفيذها عندما عرضتها على الشيخ فهد الزاهد، مالك شركة لايف ستايلز ستوديوز، وقد أعجبته جدا ورحب بتنفيذها كثيرا وطلبت منه طرح فكرة لكليب الأغنية لأن أفكاره جيدة جدا، وتفاؤلا مني به لأنه صاحب فكرة كليب “يا حب زمان”.

أمّا عن سعيها الدائم في تقديم رسائل موجهة من خلال أغنياتها فقالت ياسمين علي: “أحب أن أقدم رسائل من خلال كل شيء فكل من يعرفني جيدا يعرف أنني شخص متفائل وإيجابي طوال الوقت، رغم أني في بعض الأحيان أميل للعزلة”.

وأضافت: “أحاول أن أصدر طاقة إيجابية وان أبعد التشاؤم عن كل من أعرفهم، كما أحاول إيجاد حل لمشاكل الغير، ومن الممكن أن تكون شخصيتي وطبيعتي تؤثر علي في اختياري للأعمال التى أقدمها”.

نفيد بالذكر أن ياسمين علي وإلى جانب موهبة الغناء، قدمت من خلال أغنية “نفسي تعرف” موهبتها في عالم الإخراج، حيث أشرفت على إخراج فيديو كليب الأغنية بنفسها.

وتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستديوز وياسمين علي بعد آخر تعاون جمعهما قبل عامين بأغنية “يا بتاع الورد” وقبلها بأغنية “حب زمان“.

جدير بالذكر أن أغنية “نفسي تعرف” من كلمات صهيل وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري.