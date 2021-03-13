أمير كرارة يرفع منسوب التشويق بصورة من كواليس “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوّق الفنان المصري أمير كرارة متابعيه، بصورة من كواليس مسلسل “نسل الأغراب” المُقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وشارك الجمهور بصورة له إلى جانب النجم أحمد السقا والفنان محمد دياب، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، إذ ظهر بصحبتهما ضمن الكواليس.

وتوجّه برسالة إلى النجمين معلقاً على الصورة: “الحبابيب، إخواتي، أجدع اتنين في المجرة”، ولاقت الصورة تفاعل الآلاف عبر المنصة الاجتماعية.

المسلسل يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون. تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث العمل الدرامي قي إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما يتضمن عديداً من المواقف المؤثرة.