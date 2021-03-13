“حياتي” لـ كارول سماحة تكتسح أنغامي ودي جي يوسف سعيد بالأصداء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “حياتي” والتي أصدرها مؤخرًا دي جي يوسف بمشاركة الفنان المغربي لارتيست، والفنان الكويتي دافي المرتبة الأولى في الترتيب المغاربي على “أنغامي”، كما احتلت أيضًا المراتب الأولى في العديد من البلدان العربية على “أنغامي”، منها، لبنان، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان في أقل من أسبوع على إطلاقها.

أغنية “حياتي” من كلمات كارول سماحة وجلال الحمداوي، ولارتيست، ودافي، وقام بتلحينها كل من دي جي يوسف ولارتيست وسكوالي، وجلال الحمداوي، وبادي، فيما قام بإنتاجها دي دجي يوسف نفسه.

وأعرب الفنان المغربي دي جي يوسف عن سعادته بنجاح هذه الأغنية و احتلالها المراتب الأولى على أنغامي في العديد من الدول العربية، مضيفا أن فكرة إنتاج عمل فني يجمع فنانين عرب كانت من بين طموحاته و أحلامه.

وكما أشاد أيضًا بنجاح الفنانة اللبنانية كارول سماحة في تحدي غناء أغنية في صنف الراب، مشيرًا إلى أن كارول لأول مرة تخوض تجربة غناء هذا الصنف من الأغاني.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة ديو غنائي، جمعها مع الفنان المصري هاني شاكر لكن بشكل مختلف، حيث قدم كل منهما أغنية، وتم دمجهما بقصة واحدة ضمن كليبين غنائيين، الأولى بعنوان “شكرًا” قدمتها كارول، والأخرى “بقالي كتير” بصوت هاني شاكر.