هكذا احتفل عمرو سلامة بعيد ميلاد المنتج محمد حفظي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج عمرو سلامة على الاحتفال بعيد ميلاد المنتج محمد حفظي، الذي يوافق اليوم السبت ١٣ مارس.

ونشر سلامة، صورة تجمعه به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البوست السنوي للإحتفال بعيد ميلاد الكاتب العايق والمنتج الفايق اللي بيعمل شغل رايق.. الشريك الخلوق والصديق الصدوق.. اللي عمره ما كان قلوق، وعمره ما يديك خازوق".

وأضاف "خمستاشر سنة من الجدعنة.. من غير نفسنة، يمكن بس شوية مسكنة.. كل سنة وأنت طيب، والمستقبل قريب، وربنا يكملها على خير".

جدير بالذكر أن المنتج محمد حفظي من مواليد 13 مارس 1975، وهو منتج وكاتب سيناريو، قام بتأليف العديد من الأفلام المعروفة مثل"السلم والثعبان وتيتو وفتح عينيك"، ثم بدأ حياته كمنتج سينمائي وقام بتأسيس شركته (فيلم كلينك) وقام بإنتاج العديد من الأفلام في مصر ثم شارك أيضاً في تأسيس شركة (ميديا كلينيك) للأعمال التليفزيونية.