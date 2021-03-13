أمير طعيمة: "معندناش غير منير واحد".. ووفاء عامر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة، إن عام ٢٠٠٣ شهد أول تعاون له مع الفنان محمد منير، مضيفا "معندناش غير منير واحد".

ونشر أمير، صورة تجمعه مع الكينج عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏أول مرة اشتغلنا مع بعض ٢٠٠٣ في( أحمر شفايف) و (ابكي) و(بحر الحياة) ، ومن وقتها و كل مرة بنعمل حاجة سوا بحس بنفس إحساس السعادة اللي حسيته أول مرة".

وأضاف: "معندناش غير (منير) واحد.. ربنا يديم عليك الصحة والابداع يا كينج".

وعلقت الفنانة وفاء عامر، قائلة "إنتوا الاتنين حلوين أوي.. أغنية للتاريخ".

وطرح النجم الكبير محمد منير، مؤخرا أغنية "زوق" وهي الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكان منير، قد طرح من قبل أغاني "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي.