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"لا أعرف كيف جئت".. محمد سلامة فوق جبل الدهشنة بسوهاج من أجل "موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سلامة فوق جبل الدهشنة بسوهاج، خلال كواليس تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر سلامة، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لقد وجدت نفسي هنا.. لا أعرف كيف جئت إلى هنا.. لكنني هنا الآن".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وغيرهم.

"موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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