"لا أعرف كيف جئت".. محمد سلامة فوق جبل الدهشنة بسوهاج من أجل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سلامة فوق جبل الدهشنة بسوهاج، خلال كواليس تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر سلامة، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لقد وجدت نفسي هنا.. لا أعرف كيف جئت إلى هنا.. لكنني هنا الآن".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وغيرهم.

"موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.