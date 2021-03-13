فكرة غريبة.. عرض أزياء على متن طائرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:16 صباحاً - في طريقة مبتكرة ، وفكرة غريبة اختارت دار “كريستيان لوبوتان” للأزياء أن تعرض مجموعتها الجديدة للخريف والشتاء المقبلين، عرضا رقميًا افتراضيا مستوحى من حب مؤسس الدار كريستيان اللانهائي للسفر.

إذ تم تصميمُ طائرة تفاعلية بالكامل لاكتشاف المجموعة الجديدة عبر رحلة جوية أشبه بالحلم. الإقلاع من قاعة المسافرين في مطار “جي إف كيه” في نيويورك على متنِ طائرة الخطوط الجوية “تي دبليو ايه”.

فكرة عرض تجسد العصر الذهبي الساحر للسفرِ الجوي. ينتقل طاقم “لوبوتان”، وهم مجموعة من الشخصيات الحركية بين الركاب الذين ينتظرون الصعود إلى الطائرة وتُفحص أمنيا جميع القطعِ التي يرتدون من المجموعة الجديدة لدار “كريستيان لوبتان”، إذ نجد إحدى الحقائب على شكل حقيبة قبطانِ الطائرة.

كما يرتدي الطاقم أحذية وحقائب المجموعة الجديدة كـ Caracaba و Spikes Louis و Loubishark.

عيد تصميم داخل طائرة “لوبي” بالكامل لتضم تفاصيل دار “كريستيان لوبوتان” الشهيرة بلونها الأحمر، إذ تم تجسيد ذلك بأرضيات حمراء ومقاعد مصممة بطبعات الدار، أما أحزمة الأمان فحملت شعار خطوط “لوبي” الجوية.

عُرضت أثناءَ الرحلة الجوية الافتراضية في عالم “كريستيان لوبوتان”، سلسلة من 9 رسوم متحركة تفاعلية، كما قام طاقم الطائرة بتجسيد مقطعِ فيديو أمني قبل الاقلاعِ بطريقة ترفيهية وأنيقة وفريدة.

“انظر إلى البطاقة أمام مقعدك للحصول على نصائح في مجال الموضة أثناء الطيران”، والتي تسلط الضوء على مجموعة الأحذية الجديدة لهذا الموسم بما في ذلك الصنادل وأحذية البوت وأحذية اللوفر التي تجمع بين أناقة “كريستيان لوبوتان” ولمسة شبابيةٍ عصرية.

كما عرضت على متنِ الطائرة أحدث مجموعات العطور وأحمر الشفاه من لدار “لوبوتان” إلى جانب الأكسسوارات المريحة التي يمكن ارتداؤها داخل أو خارج المنزل.

اختار المصمم الفرو الصناعي والمُخمل القزحي المريح مع الحفاظ على الفخامة والأناقة لحياكة مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين.

كما عُرضت أحذية ذات كعب عال مرصعة بالكريستال والتي تم تصميمها بأنماط كلاسيكية بألوان زاهية ونمط فيشي الفرنسي التقليدي.

إضافةً إلى مجموعة “لوبوتان” المستوحاة من “الروك آند سوينغ”، والتي تتميز بقطعها المسمارية، والتي تم تطبيقها على أحذية اللوفر، والشباشب، وأحذية البوت.

وقبل الهبوط بلحظات يعلنُ القبطان قائلا:

“جريدة لوبي تايمز تحت تصرفك. لا تنسى أن تقرأ بعض قصص دار لوبوتان الأخيرة في مجلة المسافرين.

لقد هبطنا للتو في مطار لوبيفيل.

نيابة عن خطوط لوبي الجوية والطاقم بأكمله أتمنى لكم جميعًا إقامة ممتعة.”



