شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس رائد فضاء فى كليب Spaceman وظهور خاص لبريانكا تشوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم نيك جوناس كليب أغنيته الجديدة Spaceman، حيث يظهر نيك كرائد فضاء، فيما تظهر زوجة جوناس بريانكا تشوبرا في الكليب علي شكل صورة ثلاثية الأبعاد.

نيك جوناس البالغ من العمر (28 عامًا) بدأ مسيرته الفنية عام 2000، وهو عضو الفريق الغنائى الشهير "Jonas Brothers" وقد قدم عددًا هائلاً من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرز أغنيات الفريق: "burnin' up" و"cool" و"what a man gotta do"، وغيرها.

وفي سياق متصل كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا زوجة نيك جوناس خلال مقابلة افتراضية مع برنامج The Ellen DeGeneres، عن أن زوجها النجم نيك جوناس تخلى عن تعليمها البيانو أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا أثناء حديثها عن بُعد من لندن لـ إلين، أنها حاولت تعلم كيفية العزف على البيانو، قائلة: "حاولت ذلك لمدة يومين ثم قلت لا أستطيع"، وأضافت شوبرا أن زوجها حاول تعليمها ولم يستطع.