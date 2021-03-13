شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يحتفل بعيد الأم بنادي سينما المرأة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، مجموعة من الأفلام الخاصة بالمرأة ضمن فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من شهر مارس الجارى بمركز الهناجر بدار الأوبرا في تمام السابعة مساء.





ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "حياة طاهرة وست الحبايب" للمخرج مهند دياب والفيلم الروائي القصير "ثلاث ساعات قبل منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف، والفيلم التسجيلى "ذاكرة النسيان" للمخرجة دنيا سلام، والحاصل على أفضل فيلم بمسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الدولي، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي؛ لمناقشة الأفلام مع الجمهور الحاضر.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على، ويقام شهريا، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.