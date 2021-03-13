شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا بالكمامة وتظهر بإطلالة غريبة في سانتا مونيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة ريهانا في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، ونشر موقع جاست جيرد إطلالة ريهانا والتي بدت غريبة، كيث ارتدت الكمامة حفاظًا على صحتها من فيروس كورونا، فيما ارتدت نظارة شمس ليلاً، وذلك أثناء توجهها إلى مطعم جورجيو بالدي لتناول العشاء.

ريهانا ارتدت معطفًا غامضًا مع بنطال رياضي أخضر وكعب أبيض ونظارات شمسية، وهذه هي المرة الثالثة هذا الأسبوع تتناول ريهانا العشاء في جورجيو بالدي.



ريهانا

وكانت قبل أيام شوهدت النجمة العالمية صاحبة الـ33، عامًا، في الصور التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهى تسير بمفردها باتجاه المطعم الفرنسي Pastis في مدينة نيويورك من أجل لقاء بعض الأصدقاء، وفى إطلالتها هذه حرصت ريهانا على توفير الدفء لنفسها متخلية عن الأناقة، خاصة فى ظل الطقس شديد البرودة الذى تشهده مدينة نيويورك خلال هذه الفترة.

وتناقضت ملابس النجمة العالمية ورائدة الأعمال الشهيرة مع حذائها، حيث ارتدت ملابس فضفاضة من الأعلى لمواجهة درجات الحرارة المنخفضة التي تعيشها نيويورك حالياً، وهو ما ظهر فى بنطالها الرياضي وحذائها ذى الكعب العالى أبيض اللون، فيما كانت تحمل في يدها حقيبة صغيرة.