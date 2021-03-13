سقوط مفاجئ لـ عمرو دياب على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض الهضبة عمرو دياب، للسقوط بشكل مفاجئ أثناء إحيائه حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبينما يغني الهضبة "يا أنا يا لأ" على خشبة المسرح خلال الحفل؛ سقط بشكل مفاجئ أمام جمهوره.

وحرص عمرو دياب على طمأنة جمهوره قائلا: "عادي عادي".

أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وطرحها الهضبة في ديسمبر الماضي ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم.

وتعاون الهضبة في ألبومه الأخير مع عدد من كبار الملحنين والشعراء أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".