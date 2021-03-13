ناهد عفيفي سكرتيرة باسل خياط في "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت الممثلة الشابة ناهد عفيفي، تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية" الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي وبه نوع من الدراما المثيرة والمشوقة، وتقوم ناهد عفيفي في المسلسل بدور سكرتيرة النجم باسل خياط.

ومن جانبها أعربت "ناهد" عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "حرب أهلية"، وقالت في بيان لها: "شرف كبير لي أني أعمل تحت قيادة مخرج كبير وعظيم وهو المخرج سامح عبدالعزيز".

يعتبر مسلسل "حرب أهلية" هو رابع عمل تتعاون فيه ناهد عفيفي مع شركة إنتاج "العدل جروب" بعد مسلسلات: "حارة اليهود والخروج ولأعلى سعر".

ناهد عفيفي شاركت أيضا في مسلسلات أخرى، منها: "الزيبق وأفراح القبة".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي تامر مرسي والعدل جروب جمال العدل.