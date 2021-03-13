شكرا لقرائتكم خبر عن أولى عروض مبادرة "المؤلف مصرى" على "ليسيه الحرية" و"بيرم التونسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح بالإسكندرية، عرضي "حكايات الصياد وأمير البحار" على مسرح بيرم التونسى في تمام السادسة مساء وعرض "لسه فاكر" على مسرح ليسيه الحرية في تمام السابعة مساء، العرضان من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح ويقدم العرضان أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره للنشاط الكبير الذي تقوم به فرقة مسرح الإسكندرية، حيث تقدم الفرقة عرضين من إنتاجها على مسرحين مختلفين، بالاضافة إلى ورشة "ابدأ حلمك" و التي بدأت في نسختها الأولى بالمحافظة بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى "حكايات الصياد و أمير البحار" وعرض "لسه فاكر" كانا من العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي قدمتها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وذلك لتنشيط الحركة المسرحية والكتاب المسرحيين، وتحفيز الشباب علي الإبداع، حيث أنتجت المبادرة 10عروض مسرحية.