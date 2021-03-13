هكذا هنأ أحمد فهمي شقيقه على فيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص النجم أحمد فهمي، على تهنئة شقيقه الفنان كريم فهمي، بعد طرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "ديدو" وإعلان موعد عرضه.

ونشر فهمي، بوستر "ديدو" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك للنجم كريم فهمي فيلم ديدو.. إن شاء الله يكسر الدنيا.. ومبروك كريم السبكي".

وطرح المنتج أحمد السبكي، مساء الخميس، البوستر الرسمي لفيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي، تحت شعار "أرجوك لا تفعصني سهوا".

ونشر السبكي البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كاشفا موعد عرضه، حيث علّق: "ديدو.. فيلم عيد الفطر٢٠٢١.. بجميع دور العرض".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف ومنهم شقيقه أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وغيرهم.

الفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.