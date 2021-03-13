بعد ظهورها في عيد ميلاد قفشة.. دومينيك حوراني ترقص تحت الماء بالغردقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها من مدينة الغردقة، ترقص خلاله تحت الماء.

وعلّقت حوراني على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "أجمل إحساس الرقص تحت الماء.. سامعين الإيقاع اللي قاعدة برقص عليه تحت المي؟ هو يمكن حاجة جديدة أنا اخترعتها".

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، صورة من حفل عيد ميلاد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد مجدي أفشة، يظهر خلالها عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنانة الشابة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، والنجمة اللبنانية دومينيك حوراني.

وتساءل البعض عن سبب حضور "حوراني" المعروفة بجرأتها الكبيرة، حفل ميلاد لاعب الأهلي، ومن جانبها؛ ردت الفنانة اللبنانية على هذه التساؤلات، حسب "النهار" اللبنانية، قائلة إن هناك صداقة تجمعها به وعدد من اللاعبين المصريين، لأنها تحب مصر وتعتبرها بلدها الثاني، مشيرة إلى أنها لا تعلم كيف انتشرت هذه الصورة خاصةً وأن الحفل كان عائليا، لافتة إلى أنها لا تعلم سبب الانتقادات لاسيما وأنها متزوجة.

دومينيك حوراني ولدت في 7 أغسطس 1985، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها اتجهت لمجال عروض الأزياء، وحصلت عام 2003 على لقب ملكة جمال القارات، قبل أن تقدم كليب "فرفورة" كدعاية لإحدى ماركات الملابس، لتتجه من خلاله لمجال الغناء، ومن أشهر كليباتها "عتريس"، ثم اتجهت أيضا للتمثيل من خلال مسلسل "عيون خائفة"، ومنه إلى مصر من خلال فيلم "البيه رومانسي" مع محمد إمام عام 2009.