"المثلث اكتمل".. حسن الرداد مفاجأة "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم عمرو سعد، عن مشاركة الفنان حسن الرداد، في مسلسله مع النجم مصطفى شعبان "ملوك الجدعنة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر سعد، صورة له بصحبة مصطفى شعبان، وحسن الرداد، والمخرج أحمد خالد موسى، من كواليس تصوير المسلسل، معلقا عبر حسابه على إنستجرام: "المثلث اكتمل، ملوك الجدعنة .. رمضان 2021 ".

مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.