محمد الفلاح - آخر أفلام رجاء الجداوي.. طرح برومو وملصق أعز الولد

السبت 13 مارس 2021

طرحت منصة "شاهد" الإعلان التشويقي والملصق الرسميين للفيلم الكوميدي العائلي "أعز الولد" تمهيداً لعرضه في 19 مارس/آذار.



وفي أجواء من الكوميديا والأكشن، يقدم "أعز الوِلد" 4 جدات طيبات، منشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي.

وعندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ "أعز الوِلد".

يشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها.

ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الشرف وهم: منى زكي، عمرو يوسف، عمرو سلامة، أمينة خليل، أروى جودة، تامر حبيب، محمد شاهين، ريهام عبدالغفور ومحمود الليثي.

"أعز الوِلد" هو التجربة الإخراجية الأولى لسارة نوح، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي.