“ما ودعوني”.. يارا تسدل الستار عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “ما ودعوني”، وهي ثاني أغنيات ألبومها الخليجي لعام 2021 “غير الناس”، والذي تُصدر أغنياته تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “ما ودعوني” جاءت بقالب رومانسي، من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي بأول تعاون له مع يارا ومن توزيع عباس صباح.

وكانت يارا قد طرحت منذ فترة أوّل أغنية من ألبوم “غير الناس” باللهجة العراقية وحملت الاسم نفسه، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

نفيد بالذكر أن ألبوم يارا الجديد “غير الناس” يضم سبع أغنيات باللهجة الخليجية وأغنية عراقية.