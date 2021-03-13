عابد فهد يعيد وليد توفيق إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان اللبناني وليد توفيق الى عمل درامي سيجمعه بالممثل السوري القدير ياسر العظمة والنجم السوري عابد فهد.

وفي التفاصيل، أكّد توفيق، في حديث لبرنامج “The Insider بالعربي”، أنه تحدث مع العظمة وفهد لتقديم عمل يجمعهما سيكون مؤلفاً من 10 حلقات، وأنهم بانتظار المنتج صادق الصباح لينفّذ هذا العمل.

وقال توفيق خلال اللقاء إن عابد فهد يذكّره بـ “الشام والأيام الحلوة”، لافتاً إلى أن علاقة قديمة تربطهما.

كذلك، أعلن عن رفضه أكثر من 15 فيلماً سينمائياً في الفترة الأخيرة لأن نصوصها لم تُكتب له خصيصاً، مشيراً إلى أنه ليس ممثلاً بل يقدّم الأفلام ليدعم موهبته الغنائية.

وأوضح توفيق أنه جاهز للعودة إلى السينما لأنه يحب الفن، لكنه لن يخطو هذه الخطوة إذا لم تأتيه الفرصة المناسبة التي تضيف إلى فنه.