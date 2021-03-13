بعد “عقلي وقف”.. نوال الزغبي تُعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: رغم مرور فترة قصيرة على طرح أحدث أغنياتها “عقلي وقف”، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن أنها بدأت الحضيرها لأغنية جديدة ستطرحها في الفترة المقبلة.

ونشرت نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” صورًا من منزلها في لبنان وعلّقت عليها بالقول: “عم جديد وأغنية جديدة”، في إشارة منها إلى انشغالها بالتحضير لهذه الأغنية.

وتواصل نوال الزغبي حصد نجاح كليب أغنية “عقلي وقف” الذي تعاونت فيه مع المخرج فادي حداد، حيث حقق العمل ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة في شهر واحد.

نفيد بالذكر أن أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.