اميلي راتاجكوسكي تستقبل طفلها الأول.. وهذا اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت العارضة الأميركية إميلي راتاجكوسكي (29 عاماً) عن استقبال طفلها الأول من الممثل سيباستيان بير ماكلارد يوم الخميس عبر انستغرام، ونشرت لقطة لطيفة برفقة طفلها كاشفة عن اسمه سيلفستر أبولو بير، وأرفقت تعليقاً على المنشور قائلة: “لقد انضم إلينا سيلفستر أبولو بيير، واستقبلناه يوم 8 مارس في أجمل وأكثر صباح مفعم بالحب اختبرته في حياتي”.

ووفقا لمجلة “إل” الفرنسية، كانت إميلي أعلنت عن حملها في أواخر العام الماضي، وسبق أن تحدثت بصراحة عن فترة حملها، إذ قالت أنها شعرت بالوحدة.

كما قالت إنه على الرغم من وجود شريك محب والعديد من الصديقات المستعدات لمشاركة تفاصيل تعب حملهن للتخفيف عنها، إلا أنه في نهاية المطاف، هي الوحيدة التي تمر بالتجربة.

وأضافت: “ليس هناك من يشعر معي بالألم، وخاصة آلام العضلات الحادة في أسفل بطني والتي تحدث فجأة في أي وقت، أثناء مشاهدة فيلم أو غيره، بالإضافة إلى ألم الصدر الذي أشعر به أول شيء كل صباح. فزوجي لا يعاني من أعراض جسدية أثناء حملي، وهذ يعد تذكير آخر بمدى الاختلاف الذي يعيشه كل من الرجل والمرأة في الحياة”.

تلقت إميلي التهنئة من أبرز العارضات والمشاهير، بما في ذلك أشلي غراهام التي علقت: “مرحبا بك في عالمنا سلاي”، وعلقت “إيمي شومر”، مازحة: “متى ستفقدين الوزن الزائد بعد الحمل؟”، كما قالت “هالزي”: “مبروك ماما”.

لا تعد إميلي هي العارضة الوحيدة التي تستقبل أول طفل لها في الفترة الأخيرة، إذ سبقتها زميلتها جيجي حديد واستقبلت طفلتها الأولى “إم خاي” من زين مالك خلال شهر سبتمبر الماضي.