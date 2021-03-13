جاستن بيبر يعترف: لا أمتلك هاتفاً محمولاً لهذا السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم الكندي جاستن بيبر عن عدم امتلاكه هاتف محمول الآن، موضحاً أن ذلك قد ساعده على خلق “حدود” في حياته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فرض المغني، البالغ من العمر 27 عاماً، حدوداً صارمة على حياته المهنية، لكنه وبحكم أعماله اختار جهاز آيباد للتواصل فقط مع فريقه، من أجل الحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاتصال به.

وكانت عدسات الباباراتزي قد اعتادت التقاط صوراً لجاستين وهو يحمل بانتظام آيباد خلال خروجه إلى الأماكن العامة.

وأوضح التقرير الذي استند إلى مقابلة أجراها المغني مع مجلة “بيلبورد” الموسيقية، أن بيبر يستيقظ في الساعة الثامنة صباحاً، ويتأكد من توقفه عن العمل في تمام السادسة مساءً، ليقضي أمسياته برفقة زوجته هايلي بيبر.

ونقلت عنه قوله “لقد ساعدني ذلك في أن أكون قادراً فقط على قول لا، وأن أكون حازماً في ذلك، كما أنني أدرك أن قلبي يريد مساعدة الناس، لكن لا يمكنني فعل كل شيء.. أريد ذلك في بعض الأحيان، لكن ليس بصفة مستمرة”، مضيفاً “أعمل على التأكد من كيفية وضع حدود بحياتي، كما أنني لا أشعر أنني مدين لأي شخص بأي شيء”.

يُشار إلى قيام صاحب ألبوم “Yummy”، بإجراء تغييرات أخرى على حياته حسبما أخبر “بيلبورد”، منها حضور العلاج بانتظام، وشدد على رغبته بشأن استخدام شهرته وموسيقاه “لإلهام” الآخرين.

ويقول في هذا الإطار: “لقد غيرت للتو أولوياتي، لدي بالفعل فيض من الشعور بأن هدفي هو استخدام موسيقاي لإلهام آخرين”.

في السياق المهني، كان بيبر قد شوق جمهوره إلى عمله الفني الجديد “Justice”، بصورة تحوي أسماء أغاني ألبومه المنتظر طرحه في 19 مارس الجاري، وذلك عبر رسالة شاركها مع ملايين المتابعين له على صفحته الشخصية في انستغرام.