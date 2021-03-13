كاردي بي تدعم سيلينا غوميز وتقدم نصائحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: بعد وقت قصير من إعلان النجمة العالمية، سيلينا غوميز أنها تفكر في الاعتزال خلال مقابلتها مع مجلة Vogue ، اتجهت مغنية الراب الأميركية كاردي بي، لدعمها والوقوف بجانبها.

وأعلنت كاردي بي البالغة من العمر 28 عاماً على موقع “تويتر” دعمها للمغنية إلى جانب بعض الاقتراحات والكلمات الداعمة بعد قرار اعتزالها.

وكتبت: “لا أعتقد أن سيلينا يجب أن تعتزل، إنها تصنع موسيقى جيدة ويحبها معجبوها، أعتقد أنها بحاجة إلى حقبة أخرى، ويجب أن تكون هذه الحقبة الجديدة جريئة لم يرها أحد على الإطلاق، أود أن أعطيها بعض الأفكار”.

وأضافت:” أحب سيلينا كثيراً .. المشاهير يتم انتقاؤهم طوال الوقت، إذا أرادت المغادرة، يجب أن تعتزل لأنها تريد ذلك، وليس بسبب هؤلاء الأغبياء”.

وليس من الواضح إذا ما كانت غوميز قد شاهدت تغريدات كاردي بي أم لا، ولكن يبدو أنها قد تتبع نصيحتها.

من المقرر أن تصدر غوميز البالغة من العمر 28 عاماً، ألبومها Revelación باللغة الإسبانية اليوم، وقالت خلال مقابلتها الأخيرة:”من الصعب الاستمرار في الغناء عندما لا تنال الاحترام الذي تنتظره ولا يأخذك الناس بالضرورة على محمل الجد؛ مما جعلني أقع في حيرة دفعتني لأتساءل، ما الهدف من ذلك؟ لماذا أستمر في فعل هذا؟”.

وأضافت: “أعتقد أنه في المرة المقبلة التي أقوم فيها بإصدار ألبوم، سيكون الأمر مختلفاً.. أريد أن أجربها مرة أخيرة قبل أن أعتزل الموسيقى”.