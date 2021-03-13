هكذا روت كندة علوش شعورها بالاكتئاب بسبب “البوتوكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن شعورها بالاكتئاب، عندما أقدمت على استخدام حقن “البوتوكس”، بسبب عدم نجاحها معها، وأنها جربت الأمر مثل أي فتاة.

وقالت كندة علوش، في تصريحات إذاعية، إن بشرتها رقيقة وعند استخدامها لحقن البوتوكس لابد أن تكون بنسبة قليلة للغاية، حتى لا يؤدي إلى شد ورفع حاجبيها بشكل مبالغ فيه.

وأشارت إلى أنه في فترة استخدامها للبوتوكس أصبحت ضحكتها مصطنعة، لدرجة جعلتها ترفض تنظر في المرآة، لأنها شعرت بالاكتئاب، مشددةً على أنها لن تقوم بهذه التجربة مجدداً.

ونوّهت “علوش” بأنها تعتني ببشرتها حالياً من خلال أدوات العناية بالبشرة والكريمات المرطبة، كما أنها لا تمانع في إجراء عملية تجميل إذا احتاج الأمر.

وتطرقت كندة علوش للحديث عن “العمر” فقالت إنها لا تخاف من فكرة التقدم في العمر، ولا تفكر في هذا الأمر كذلك، مشيرةً إلى أن يوم عيد ميلادها لا يفرحها أو يخيفها، لأنها لا تعطي لنفسها مساحة في التفكير بمسألة التقدم في العمر.

وتابعت أنها قرأت ذات مرة أن الطاقة والروح لا تجعل هناك تقدماً في العمر، وأنه قد تجلس مع شخص عمره 10 سنوات، إلا أن روحه “عجوزة”، ومع شخص آخر عمره 90 عاماً لكن روحه وطاقته “شبابية”.