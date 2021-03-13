“أبلة فاهيتا” أم ولديها طفلين في “دراما كوين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولى مشاهد مسلسل “دراما كوين” والذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ويعرض عبر المنصة الرقمية “نتفليكس” يوم 15 مارس الجاري، وظهرت فيه بدور أم لطفلين خطفا منها لتبدأ رحلة البحث عنهما.

ويبدأ المسلسل بـ”أبلة فاهيتا” وهي تخضع لجلسة مساج قوي وكعادتها تلفظ ببعض العبارات الخادشة لريكو الذي يدلك قدميها، لتدخل بعدها الفنانة دعاء رجب في دور اللبيسة تحمل فستان الأبلة وتعلن تأخيرها عن البروفة، لينتقل المشهد لفاهيتا التي تدخل غرفة كبيرة لتجد طفلها الرضيع وهو يبكي في حين ابنتها الدمية كركورة تجهز الطعام.

وتدور قصة مسلسل “أبلة فاهيتا” حول افتراق أبلة فاهيتا عن طفليها كارو وبودي وتبدأ تبحث عنهما وتحاول لم شملهما مرة أخرى، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والمتعة، والمسلسل سيتم ترجمته إلى 32 لغة في 190 دولة.

ويشارك في المسلسل باسم سمرة ودنيا ماهر وزينة منصور ورحاب حسين وأسامة عبدالله، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف أبلة فاهيتا وإنتاج شركتي OKWRD Productions.

والمسلسل مكون من 6 حلقات هي: الأولى “كباب عمل”، والثانية “وداعاً بوناپارت” والثالثة “النونو استوى” والرابعة “الدوبل سوميل الجوتشي” والخامسة “هيكسادكتيلي” والسادسة “أنياب بلا حنش”.