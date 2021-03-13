بعد غياب 3 أعوام.. داوود حسين يعود إلى الكوميديا في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعود النجم الكويتي داوود حسين، إلى الكوميديا بعد غياب دام 3 سنوات من خلال مسلسل “بو طار”، والذي ينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل 2021.

وأطلقت شركة “اندبندنس”، المنتجة للمسلسل البوستر الرئيسي للعمل، والذي تصدره داوود حسين، كما كشفت عن مجموعة من الصور في الكواليس في إطار الترويج للمسلسل، وسط تفاعل واسع من جانب جمهور التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليق على البوستر الذي تم نشره عبر “انستغرام”: “بعد 3 سنوات من الأعمال التراجيدية يعود مجدداً العملاق داوود حسين للأعمال الكوميدية عبر مسلسل بو طار”.

مسلسل “بو طار” من تأليف بندر طلال السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في البطولة ابراهيم الحربي ومحمد العجيمي وعبير الجندي واحمد العونان ومحمد الحملي وعبدالله الخضر وغيرهم من نجوم الفن.

وكشفت الشركة المنتجة عن العديد من الصور من كواليس التصوير، مؤكدة أنه تم الانتهاء من جميع المشاهد ويتم العمل على تجهيز المسلسل للعرض في رمضان.

وأشارت إلى أن التصوير انطلق في الأول من ديسمبر الماضي، متابعة: “نحن نعمل ونكد ونتعب وقبل قليل انتهينا من التصوير نعلم علم اليقين بأن لكل مجتهد نصيب ويشهد الله أننا اجتهدنا انتظرونا في رمضان2021 والشكر موصول لكل فريق العمل على كل ما أبلوه من جهد سواء كفنانين أو فنيين من الصغير إلى الكبير”.