حفل عبدالحليم حافظ بتقنية “الهولوغرام” يثير غضب ورثته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثار الإعلان عن حفل غنائي جماهيري للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بتقنية “الهولوغرام” غضب ورثته بسبب استغلال حقوق الملكية الفكرية من دون العودة إليهم للحصول على تصريح.

واعتبر ورثة عبدالحليم حافظ الإعلان عن الحفل والترويج له وطرح التذاكر، ما هو إلا انتهاكاً لحقوقهم باعتبار أنهم أصحاب الحق في منح التصريح من عدمه. وأصدر ورثة عبدالحليم حافظ، بياناًَ صحفياً، جاء فيه: “في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي على تلك الحقوق في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز”.

وأضاف البيان: “المريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون من دون الحصول على تصريح من الورثة سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوغرام وحقوق الأغاني”.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في وقت لم يتنازل العندليب عن حقوقه إلى جهة، منوهاً بأن العندليب لم يتنازل عن أغانيه حتى للشركة التي أسسها قبل رحيله رفقة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وأنها كانت فقط تدير أغانيهم بعائد سنوي ولا تمتلك الأغاني”.

وشدد البيان: “حقوق الأغاني تعد حقاً أصيلاً للورثة وبعضها لكيانات بالدولة، مثل الإذاعة المصرية فكيف يتم هذا الإعلان من دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغاني أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين؟”.

ومضى البيان: “تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين لتكون هي التي لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوغرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا على الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والاسم والأغاني”.

وأوضح البيان: “أن التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر الماضي من قصر عابدين إحدى رموز حماية الحقوق في مصر”.

واختتم البيان: “نظراً لظروف كوفيد 19 ستنطلق الاحتفالات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلى القرصنة على حقوقنا، فإنه للأسف الشديد عندما يقترن الإعلان باسم قصر البارون فإن ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدي لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة”.

يذكر أن هذا البيان يأتي بعدما تم الإعلان عن إحياء حفل غنائي يقام بتقنية “هولوغرام” للعندليب عبدالحليم حافظ في “قصر البارون” يوم 2 أبريل المقبل وتم طرح تذاكر الحفل على 4 فئات وبدء الحجز.