شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يكشف حقيقة قرابته بالراحل توفيق الدقن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أنا من محافظة المنوفية مركز شبين الكوم بركة السبع، والشارع الذى يسكن فيه كله من عائلة توفيق الدقن، وأنا جدى سيد الدقن وأمى أيضا من عائلة الدقن.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن الفنان الكبير توفيق الدقن من الشارع بتاعنا والمدافن بتاعتنا وبتاعة عائلة الدقن واحدة، ومن هنا قلت أن توفيق الدقن خالى، طبقا لأننا نعيش واتولدنا فى مكان واحد ومش شرط أنه خالى فى الحقيقة.

وتابع: أنا صرحت بأنه خالى لأننا من بلد واحدة وهذا هو قصدى، وأن القضية التى تم رفعها عليا بسبب هذا الأمر من ابن توفيق الدقن الأستاذ ماضى الدقن بسبب ذلك، وهو طيب، وإحنا إخوات، وهذا هو قصدى.

وعن حقيقة السيدة التي توفيت مؤخرا وقال إنها أخته أكد عبد الباسط أنها لم تكن شقيقته، ولكن كان يعتبرها بمثابة أخته، حيث إنها من قامت بتربية أولاده منذ الصغر وعلاقته بها كانت أكثر من أخت.

وقال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن الأغنية الشعبية موجودة ولم تمت ومن الأصوات الرائعة فى الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ وأحمد شيبة، وأعتبر طارق الشيخ ابنى وامتدادا لى.

وعن الصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا، قال عبد الباسط حمودة، إن حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول كده، والفنان الكبير هانى شاكر قيمة وقامة.

ووجه نجم الغناء الشعبى نصيحة للمطربين الشباب بأنهم لازم يحبوا بعض، وأن أغانى المهرجانات حالة وهوجة وموجة، وأن الكلمة الحلوة بتعلق مع الناس، وأن هانى شاكر مبدع وفنان كبير وأحمد سعد هو مستقبل الأغنية الشعبية وحققا نجاحا بدويتو "يا بخته".

وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم.

وأشار عبد الباسط حمودة إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.