جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز ينهيان خطوبتهما بشكل مفاجيء

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"الخليج 365" من بيروت: ضجت المواقع الإخبارية في أميركا بنبأ فسخ جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز لخطوبة إستمرت قرابة العامين مساء الجمعة. ويأتي هذا الإنفصال المفاجيء بعد أن أجلا حفل زفافهما مرتين خلال العام الماضي بسبب فايروس كورونا. وبعد أن ظهرت شائعات بأن لاعب فريق يانكيز كان يحادث نجمة "Southern Charm" ماديسون ليكروي عبر تطبيق "فيس تايم".

ومع ذلك ، نفت مصادر قريبة منه الشائعات الشهر الماضي. وقال المصدر "إنه لا يعرف هذه المرأة".

ولكن ليكروي اعترفت بأنهما "تحدثا عبر الهاتف" ، لكنهما "لم يلتقيا قط".

وقالت للصفحة السادسة، "هذه هي الحقيقة"، مضيفة أنه "لم تحدث بينهما علاقة جسدية ... وبأنها مجرد أحد معارفه".

ولم يعلق أي منهما على خبر الإنفصال جتى الآن، لكن رودريغيز البالغ من العمر 45 عامًا ألمح إلى الانفصال بشكل غير مباشر على الإنستغرام ، حيث نشر لقطة لنفسه بمفرده على متن يخت في ميامي.

في هذه الأثناء ، كانت لوبيز ، 51 عامًا ، في موقع في منطقة البحر الكاريبي الجمعة لتصوير أحدث أفلامها ، "Shotgun Wedding".

قال مصدر لـ Page Six: "إنه الآن في ميامي يستعد لموسم البيسبول ، وهي تصور فيلمها في جمهورية الدومينيكان".

لوبيز، أشارت أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إلى شيء يحدث في حياتها، حيث نشرت سلسلة من المقاطع القديمة لنفسها وهي تضحك في ظهورها التلفزيوني المتنوع.

وعلقت على المونتاج قائلة: "اعثر على سبب وجيه للضحك اليوم ... إرسل الحب للجميع".

ليس من الواضح متى بدأت المشاكل بين النجمين فآخر صورة مشتركة لهما نشرتها لوبيز عبر حسابهما على الإنستغرام كانت قبل أسبوع تقريباً وتظهرهما متعانقين برومانسية ظاهرة وكان مكان التقاط الصورة في جمهورية الدومينيكان.

وفي مقابلة حديثة، كشفت لوبيز أنها و رودريغيز رأوا معالجًا خلال فترة وجودهم في الحجر الصحي.

وقال النجمة الشهيرة: "أعتقد أنه كان مفيدًا حقًا لنا في علاقتنا".

لكن على ما يبدو لم يكن ذلك كافيًا لإبقائهما معًا في النهاية.

لدى لوبيز توأمان يبلغان من العمر 12 عامًا مع زوجها السابق مارك أنتوني ، في حين أن رودريغيز أب لابنتين من سينثيا سكورتيس.

ورغم أنهما لم يتزوجا رسمياً لكن كان لديهما ولع لشراء الممتلكات والدخول في الأعمال التجارية معًا.

يقال إنهما اشتريا منزلًا على الواجهة البحرية بقيمة 40 مليون دولار في جزيرة ستار في فلوريدا الصيف الماضي، بالإضافة لمنزل جدداه في ميامي بمساعدة تشيب وجوانا جاينز. كما قاموا بشراء وبيع شقة بنتهاوس في مانهاتن.

في الصيف الماضي ، حاولت نجمة هوليوود وأسطورة البيسبول شراء فريق ميتس معًا ، لكنهما خسرا حرب المزايدة أمام الملياردير ستيف كوهين. وكلاهما من الداعمين لعلامة اللياقة البدنية TruFusion.