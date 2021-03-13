"أقل واجب" جديد الفنان محمد الفارس

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان محمد الفارس أغنية جديدة بعنوان "أقل واجب" من كلمات قصي باسل، والحان محمود التركي، فيما تولى عملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، متابعة وتنسيق عبدالله البداد، إشراف عام حسن طالب، وإنتاج تيونز آرابيا.

وتقول كلمات الأغنية ....

أقل واجب

حياتي أنطيك / بروحي أفديك / أقل واجب / يالشايل جمال الكون / بين العين والحاجب

حبيتك بدون أسباب / وأنت بقلبي طالع طاب / أريد أبدي بحضنتك شاب / وأصير بحضنتك شايب

أقل واجب :

تعال نكمل القصة / حبنا بهالزمن فرصة / صاحبتك حبيبي بذوق / مو ياهو اليجي يصاحب

يذكر أن هذا العمل الثالث للفنان محمد الفارس مع شركة تيونز آرابيا، كما يحضر لعمل جديد قادم سيطلق تزامناً مع عيد الفطر.

