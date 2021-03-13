شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يوجه رسالة للكينج محمد منير: ربنا يديم عليك الصحة والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المؤلف والشاعر الغنائي أمير طعيمة، رسالة إلى الكينج محمد منير، معربا عن سعادته البالغة للعمل معه منذ تعاونهما معا في العام 2003، حينما طرح الكينج أغنيات "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".

وشارك أمير طعيمة جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بالكينج محمد منير، معلقا: "أول مرة اشتغلنا مع بعض عام 2003 في أحمر شفايف وابكي وبحر الحياة، ومن وقتها وكل مرة بنعمل حاجة سوا بحس بنفس إحساس السعادة اللي حسيته أول مرة.. معندناش غير منير واحد ربنا يديم عليك الصحة والإبداع يا كنج".



أمير طعيمة عبر تويتر

وتعاون الشاعر أمير طعيمة مع الفنان محمد منير في بعض الأغنيات كان من أحدثها أغنية "مهموم" التي طُرحت في العام 2019، وكان قد تعاون معه أيضا في أغاني "أحمر شفايف" و"ابكي" و"بحر الحياة".



الكينج محمد منير وأمير طعيمة

وتزامنت رسالة أمير طعيمة، مع مداخلة هاتفية للكينج محمد منير في برنامج "كلام وسط البلد"، الذي تقدمه كل من الإذاعية نسرين عكاشة وكريم كوجاك على "راديو مصر" أثناء ضيافة النجم محمد ثروت، حيث وجه منير رسالة لجمهوره قائلا: مصر محتاجة لينا كلنا، وأنا بحمد ربنا طول الوقت على الإنجازات المبذولة حاليا، وإحنا من سنة 1954 لم نر أي نهضة، ولكن دلوقتي شامم ريحة حلوة لمصر كلنا لازم نحافظ عليها ونحمد ربنا على الظروف اللي إحنا فيها النهاردة".