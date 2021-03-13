شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: لا يوجد خلاف مع حماقي وبتسلطن من صوت حكيم والهضبة أخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الباسط حمودة، إن المطربين الشعبيين لا يوجد بينهم حسد ولا نفسنة، مشيرا إلى أن الصراع بين عمر كمال وحمو بيكا والخلاف بينهم ما ينفعش نقول عليهم مطربين شعبيين.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: عمر كمال بيغنى كويس وحمو بيكا طيب.

وتابع عبد الباسط: محمد حماقى أخويا وابنى ومفيش خلاف بينا.

وعن خلافه مع حكيم قال: عمرى ما أزعل من حكيم، ولما بحب اتسلطن بسمعه، ولا يوجد خلاف بينا، وحكيم نسمة وقلبه أبيض.

وعن تحديه لعمرو دياب بقوله لو أنت الهضبة أنا الوحش، قال: أنا لم أقل هذه المقولة، ولكن الناس بتقول كده وعمرو قيمة كبيرة جدا، وأنا مش حافظ أغانى عمرو دياب، وهو أخ وعزيز علينا ومحمد منير أخ عزيز.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.

وأشار إلى أن معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن، وأنا حريص على غناء كل الألوان حتى أصل إلى الناس.