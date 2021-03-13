شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: طارق الشيخ امتداد لى وأحمد سعد مستقبل الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، إن الأغنية الشعبية موجودة ولم تمت ومن الأصوات الرائعة فى الوقت الحالى أحمد سعد وطارق الشيخ وأحمد شيبة، وأعتبر طارق الشيخ ابنى وامتدادا لى.

وعن الصلح بين هانى شاكر وحمو بيكا، قال عبد الباسط حمودة، إن حمو بيكا بياكل عيش وهو بيقول كده، والفنان الكبير هانى شاكر قيمة وقامة.

ووجه نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، نصيحة للمطربين الشباب بأنهم لازم يحبوا بعض، وأن أغانى المهرجانات حالة وهوجة وموجة، وأن الكلمة الحلوة بتعلق مع الناس، وأن هانى شاكر مبدع وفنان كبير وأحمد سعد هو مستقبل الأغنية الشعبية وحققا نجاحا بدويتو "يا بخته".

وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم.

وأشار عبد الباسط حمودة إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.

وأشار إلى أن معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن، وأنا حريص على غناء كل الألوان حتى أصل إلى الناس.

وقال الإعلامى عمرو الليثي، في مقدمة الحلقة: ضيفى اليوم هو المطرب عبد الباسط حمودة وهو حكاية حب شعبية وحالة فنية غيرعادية وماركة مسجلة شديدة الخصوصية، استمراره وسام على صدر أحلامه.

وأضاف الليثى، إن شهرته مكافأة الأيام على رحلة كفاحه منذ بدايته بمقاهى الإسكندرية والأفراح الشعبية، والتقط فنه من أفواه الناس وأوجاعهم وخفة دمهم.

وتابع الليثى: فى صوته تحس الشارع والحارة والوجوه والزحمة والوجع واللمة والونس والشجن والفراق والشوق والويل، بيطبطب بصوته على أوجاعنا وينسينا همومنا ويرسم بكلمات أغانيه الشخصية المصرية فى أقوى وأبرز ملامحها، أطلقوا عليه ألقابا كثيرة، منها حكمدار الأغنية الشعبية وسلطان الطرب الشعبى.