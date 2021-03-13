رد العوضي على شائعة حذف ياسمين عبدالعزيز لصورته من بوستر "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، يوم الجمعة، بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.

وشاركت إحدى الصفحات الفنية البوستر وعنونت إياه بالقول: "ياسمين عبد العزيز تحذف أحمد العوضي من على صورة الأفيش".

العوضي من جانبه نشر عبر حسابه لموقع "إنستجرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة؛ قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة.. اللي مالوش كبير".

فيما ردت ياسمين عبد العزيز عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.