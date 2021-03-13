ياسمين رئيس في الصحراء وليلى زاهر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بملابس شتوية في الصحراء بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، أحدث ظهور لها مع بعض الأصدقاء أعلى برج العرب في دبي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا..

ممتنة لهذه الليلة الجميلة".

هاجر الشرنوبي

الفنانة هاجر الشرنوبي، ظهرت وهي فوق الحصان عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الخيلُ تجري على مساويها".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بـ"لوك" جديد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إيه رأيكوا في الاستايل ده".

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حب نفسك، ودائمًا قدس نفسك..الحب لا يقهر".

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لأنهم يظنون أنفسهم كنوزًا .. دفناهم".

وائل كفوري

أما الفنان وائل كفوري نشر عدة صور له من حفل غنائي أحياه مؤخرا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

ناردين فرج

ظهرت الإعلامية والفنانة ناردين فرج، بملابس الصيف أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعدني إلي".

ليلى أحمد زاهر

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، ظهرت أنيقة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صُنع للأيام المشمسة".

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، صورة تجمعها مع قطتها الصغيرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بيبي فرانكي أصغر فرد في العائلة".