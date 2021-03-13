"عملت مشاكل".. جمال العدل يكشف سبب استبعاد سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المنتج جمال العدل، سبب استبعاد الفنانة سارة التونسي من مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال العدل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم استبعاد سارة التونسي من المسلسل لأنها "عملت مشاكل".

تابع: "بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، ووعدت بأنها ستأتي به ولكن مجبتوش، فالنقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها".

وكشف رئيس شركة "العدل جروب" أنه تم اختيار الفنانة أروى جودة لتكون بديلة لها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين العدل جروب وسينرجي.