"شيء مرعب".. هكذا علّق أحمد أمين على تطبيق "إحياء صور الموتى" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتشر في الأيام الماضية تطبيق لتحريك الصور على متجر التطبيقات، واستخدمه البعض بغرض تحريك صور الموتى، بطريقة تجعلهم يبتسمون ويلتفتون بوجوههم يمينا ويسارا، ما ساعد على انتشاره بصورة أكبر.

ومن جانبه؛ سخر الفنان أحمد أمين من التطبيق، ونشر مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر خلاله وهو يترقب حدوث شيء مرعب.

وعلّق أمين بقوله: "لما البرنامج اللي بيحرك صور الناس يتحول لشيء مرعب في المستقبل".

وكان الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علّق على تطبيق إحياء صور الموتى، المتداول حاليا، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365"، الجمعة، إن الصور التي يتم استخدامها في التطبيق خاصة بأناس فارقوا الحياة، ولا توجد حرمة في هذا الفعل.

وأضاف أمين الفتوى: "ما الداعي لهذا؟ أخشى من تطور الأمر فيساء الأدب مع هذه الصور".

وأشار إلى أنه لا بد من بيان حرمة خصوصيات هؤلاء الذين أفضوا إلى الله، وعدم استغلال الصور بما فيه سخرية أو سوء أدب مع الميت.