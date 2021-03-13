شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: حريص على غناء كل الألوان حتى أصل إلى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.

وأضاف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن هناك مبدعين رحلوا مثل الموجي وبليغ وأبو السعود، وكانوا يقدمون أغاني رائعة تأخذ وقتا فى التحضير للأغنية.

وأشار إلى أن معظم الناس حالتهم مختلفة بين السعادة والشجن، وأنا حريص على غناء كل الألوان حتى أصل إلى الناس.

وقال الإعلامى عمرو الليثي، في مقدمة الحلقة: ضيفى اليوم هو المطرب عبد الباسط حمودة وهو حكاية حب شعبية وحالة فنية غيرعادية وماركة مسجلة شديدة الخصوصية، استمراره وسام على صدر أحلامه.

وأضاف الليثى، إن شهرته مكافأة الأيام على رحلة كفاحه منذ بدايته بمقاهى الإسكندرية والأفراح الشعبية، والتقط فنه من أفواه الناس وأوجاعهم وخفة دمهم.

وتابع الليثى: فى صوته تحس الشارع والحارة والوجوه والزحمة والوجع واللمة والونس والشجن والفراق والشوق والويل، بيطبطب بصوته على أوجاعنا وينسينا همومنا ويرسم بكلمات أغانيه الشخصية المصرية فى أقوى وأبرز ملامحها، أطلقوا عليه ألقابا كثيرة، منها حكمدار الأغنية الشعبية وسلطان الطرب الشعبى.

يذكر أن المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة كان آخر إصداراته الفنية أغنية باسم "حملونى"، بالاشتراك مع محمود الليثى وأحمد شيبة، وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة، والأغنية صدرت ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" بطولة الفنان أحمد آدم، والذى عُرض بدور السينما تزامنا مع احتفالات رأس السنة الحالية.