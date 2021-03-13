شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي: قدمت الكثير من النجوم بداية من أحمد زكي وحتى ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندي: كنت أتابع أعمالى، ولم أترك أى عمل لى منذ كان ورقة إلى أن يُعرض فى دور العرض ويرفع أيضا، وكنت أشارك فى اختيار نجوم العمل مع المخرج والمنتج، وكنا نجلس سويا جميعا فى جلسة عمل وكان رأيى يُحترم، وكل النجوم الذين قدمتهم نجحوا نجاحا كبيرا واستمروا، بداية من أحمد زكى وحتى ياسر جلال.

وأضافت الفنانة نادية الجندي، أثناء استضافتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: من الشخصيات التى أثرت فى حياتى الفنية الكاتب يوسف السباعى وموسى صبرى وأنيس منصور ونجيب محفوظ والمخرج نادر جلال وحسام الدين مصطفى.

وتابعت: أما عن أحب الأعمال لقلبى، فكل أفلامى اخترتها عن اقتناع، ولكن يمكن أن أقول أن فيلم الضائعة قريب لى لأنه كان حالة خاصة، ويعالج مشكلة المرأة التى تغربت وعندما عادت اصطدمت فى الواقع وأدمنت، فكان هذا ظلما اجتماعيا وهو قصة من الواقع، ومن الأفلام السياسية "مهمة فى تل أبيب"؛ لأنه حرّك الحس الوطنى لدينا.

وعن الحكمة التى خرجت بها خلال مشوارها قالت الفنانة نادية الجندي، الحكمة هى البقاء للأصلح، فالبقاء للأقوى يكون لفترة معينة، أما الأصلح هو الدائم، والذى سيقرأ سيرتى سيخرج بحكمة أن لكل مجتهد نصيب.













وقالت الفنانة نادية الجندى خلال الجزء الأول من الحلقة، زبيدة ثروت كانت زميلتى فى المدرسة وفي إحدى الأيام جاء يحيي شاهين للمدرسة لإختيار وجه جديد لفيلم من إنتاجه وأختار زبيده ثروت لأنه كان يبحث عن مواصفاتها وحينها شعرت بالضيق ليس بسبب إختياره لها ولكن لأنها من عائله ووالدها قبطان والدى كان يرفض تمثيلي لأن بنات العائلات لا يصح أن تمثل وحينها ذهبت له وطلبت منه التمثيل ووعدته أننى سأظل متفوقه في الدراسة فوافق وأشترط ان أفقد وزنى وان والدتى تكون معى أثناء التصوير .

وتابعت الفنانة نادية الجندى، كانت نجوى إبراهيم صديقتى لأنها كانت غاوية فن فأتذكر أننا كنا نذهب في الفسحة وكانت تعزف الموسيقي وأنا أرقص ومن هنا بدأت صدقاتنا ، أنا كنت بحب الرقص جدا ولكننى لم أفكر فى إحتراف الرقص يوما وكنت أرى نفسي نجمة إستعراضية شاملة ، وعن كتابة قصة حياتها قالت فكرت في ذلك وأنا حياتى مكشوفة للناس وأحب أن تقدم قصة حياتى كمسلسل ولا أرى حاليا أحد من الممكن أن يقدم دور نادية الجندى .